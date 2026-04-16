El Ademar León busca reencontrarse con la victoria frente al Guadalajara

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Ademar León tiene ansías de victoria (20.00, LaLiga+) tras los dos últimos pinchazos cosechados en la Liga Asobal. En la última jornada, como dijo Luis Puertas «tocó la visita al dentista en el campo del imbatible Barcelona», mientras que en la fecha vigésima tercera sucedió algo que entraba menos en las previsiones del equipo, con un empate a 33 goles contra el Huesca «no ganar en casa siempre es una desilusión, el Palacio debe ser un fortín», reconoció el técnico leonés aquel día.

Hoy llega a tierras leonesas el Guadalajara, que ocupa el último lugar de la tabla clasificatoria de la Asobal con 11 puntos, pero eso no puede llevar a confiarse, ya que en el partido de la primera vuelta disputado en tierras castellanas el marcador acabó en 26-26 y reparto de puntos para ambos contendientes.

Para este encuentro, la enfermería marista se ha vaciado, pues a lo largo de esta semana tanto Gonzalo Pérez como su hermano Rodri Pérez y también Edu Fernández, se han ido incorporando paulatinamente a los entrenamientos. «Todos los lesionados han ido volviendo al trabajo de campo con las cautelas y las precauciones que hay que tener cuando un jugador viene de una lesión muscular de tres semanas, en el caso de Edu y de Rodri. Así que bueno, veremos a ver cómo están de cara al partido. Gonzalo también está recuperado de sus dolencias. Así que esperamos hacer convocatoria, lo que es buena señal», explicó Luis Puertas.

En cualquier caso, añadió: «están poco a poco cogiendo ritmo de entrenamiento, de competición y siempre desde la seguridad plena de que van a volver al 100%. No quiero arriesgar con nadie. Creo que ningún partido es tan importante como el físico de un jugador, pues juegan con su cuerpo, así que bueno, el que esté en la pista estará al 100%. Esperemos que así sea».

Álvaro Pérez, a la selección

El portero del Ademar Álvaro Pérez ha sido convocado por primera vez para un partido oficial de la selección absoluta, para el doble enfrentamiento ante Israel (14 y 16 de mayo) de clasificación para el Mundial 2027, tras haber sido llamado el pasado enero para un torneo amistoso.

«Creo que una de las cosas que tiene Álvaro es que desde que le conozco no ha regalado ni una parada ni un ejercicio, ni un calentamiento, ni una serie en el gimnasio, y por ello, pues le llegan estas oportunidades buenas. Él ha cogido un camino de trabajo, de constancia, de exigencia. Se lo dije el otro día: ese camino que has cogido te está dando resultados, así que no lo abandones. Sigue en ese trazado, y yo creo que para el grupo también es un refuerzo positivo. Álvaro mejora porque le tira Gonzalo, porque le tira Patrick, porque le tira Oscar, porque le tiran los jugadores que suben de abajo de la base.

Todos se esfuerzan al máximo por hacer mejores lanzamientos y eso le hace mejorar y eso a la vez es una doble vía para el grupo. Tener un jugador como Álvaro que hace lo que hace en cada entrenamiento por mejorar y lo que hacemos el resto para hacer mejorar a nuestros compañeros es algo muy positivo», contó Luis Puertas sobre su jugador.

El entrenador leonés también aprovecho para señalar que cree que Gonzalo Pérez también se merecería la llamada de la selección con los números que está logrando y que a nadie le extrañaría ni consideraría injusta su convocatoria pese a la gran competencia que existe en su puesto.