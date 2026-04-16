La Cultural Leonesa confía en sus opciones ante el Córdoba

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural recibe el día 18 a las 18.30 al Córdoba, que cuenta con 48 puntos y 14 de ventaja sobre el Zaragoza (que ocupa el último puesto de descenso a Primera Federación) con 21 puntos todavía por disputarse. Los andaluces no están ni mucho menos salvados, pero sí que tienen suficiente margen como para pensar que solo una gran debacle les llevaría al descenso de categoría.

Los califales han sumado los últimos seis puntos en juego con dos equipos por debajo de ellos en la clasificación, como el Cádiz y el Zaragoza, lo que les permite respirar más tranquilos tras una racha anterior en la que cosecharon siete derrotas y un empate. Esto demuestra que son capaces de lo mejor y de lo peor, pero esa tranquilidad obtenida por los últimos puntos obtenidos podría llevar a pensar que puede convertirse en una víctima propiciatoria para la necesitada Cultural.

En la última campaña del club en Segunda, la 2017-18, el Córdoba fue uno de los rivales de la Cultural por la permanencia. Llegando a estar desahuciado el conjunto andaluz en enero, logró salvarse sobre la bocina, enviando a Segunda B al conjunto leonés, que terminó la competición en el 19º lugar, con los mismos puntos que el Almería, que se salvó por el goal average.

El que no podrá defender los intereses culturalistas el próximo partido en el Reino es el lateral venezolano Víctor García, que fue expulsado por doble amarilla en Granada y sancionado con un partido. «Intento mantener el equilibrio, no puedo jugar con los brazos amarrados. Cuando me enseña la amarilla, me llevó las manos a la cabeza porque no entiendo nada», explicó sobre la segunda tarjeta que le hizo abandonar el partido en el Nuevos Los Cármenes de forma prematura.

Víctor García es jugador Mahou 5 Estrellas del mes de marzo

El lateral derecho venezolano Víctor García se ha impuesto en la votación al resto de futbolistas miembros de la plantilla de la Cultural como Jugador Mahou Cinco Estrellas del mes de marzo, lo que implica ser considerado el mejor por parte de la afición leonesa a lo largo del pasado mes.

Víctor recoge por primera vez este premio desde su llegada al equipo leonés y lo hace «muy contento de recibir este premio Mahou. Todo el mérito es del trabajo en del equipo. De verdad que estoy muy feliz». El defensa aprovechó la ocasión para contar que ha recibido una oferta de renovación del club. En la presente temporada en Segunda ha disputado un total de 27 partidos, 23 como titular.