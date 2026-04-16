Tres aviones ya completos de aficionados del Tenerife para viajar al Bierzo para el duelo contra la Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

De los dos partidos seguidos que juega la Deportiva en El Toralín en la 2ª quincena de abril, el 2º será ante el líder Tenerife. El cuadro chicharrero aventaja en 9 puntos al RC Celta Fortuna. Si esa distancia no se reduce o aumenta este fin de semana o en el duelo entre el Pontevedra CF y el equipo vigués, que se juega antes del partido Deportiva-Tenerife del sábado 25, el conjunto insular tendría la oportunidad de ascender en Ponferrada. Por ello, la afición isleña ya ha llenado tres aviones y comprado cerca de 500 entradas.

Antes de que llegue ese partido, la Deportiva recibe este domingo al Barakaldo CF. Parece claro que será finalmente Boris Moltenis el que acompañe a Ger Nóvoa en el eje de la defensa. No se esperan muchas más variaciones, aunque no se descarta alguna en las posiciones más ofensivas.

Sanciones y árbitro

De cara al partido de esta semana entre Deportiva y Barakaldo CF, han sido sancionados con un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones Cortés y Undabarrena. Y de cara a la semana que viene, Aitor Sanz se perderá el choque en las filas del Tenerife, pues ha sido castigado con 3 encuentros. Además, 5 futbolistas del conjunto chicharrero están apercibidos de suspensión.