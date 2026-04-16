Tres aviones ya completos de aficionados del Tenerife para viajar al Bierzo para el duelo contra la Ponferradina
La afición chicharrera confía en ascender en El Toralín el día 25 de abril
De los dos partidos seguidos que juega la Deportiva en El Toralín en la 2ª quincena de abril, el 2º será ante el líder Tenerife. El cuadro chicharrero aventaja en 9 puntos al RC Celta Fortuna. Si esa distancia no se reduce o aumenta este fin de semana o en el duelo entre el Pontevedra CF y el equipo vigués, que se juega antes del partido Deportiva-Tenerife del sábado 25, el conjunto insular tendría la oportunidad de ascender en Ponferrada. Por ello, la afición isleña ya ha llenado tres aviones y comprado cerca de 500 entradas.
Antes de que llegue ese partido, la Deportiva recibe este domingo al Barakaldo CF. Parece claro que será finalmente Boris Moltenis el que acompañe a Ger Nóvoa en el eje de la defensa. No se esperan muchas más variaciones, aunque no se descarta alguna en las posiciones más ofensivas.
Sanciones y árbitro
De cara al partido de esta semana entre Deportiva y Barakaldo CF, han sido sancionados con un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones Cortés y Undabarrena. Y de cara a la semana que viene, Aitor Sanz se perderá el choque en las filas del Tenerife, pues ha sido castigado con 3 encuentros. Además, 5 futbolistas del conjunto chicharrero están apercibidos de suspensión.