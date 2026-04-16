El Eneicat 'recupera' a Sandra Alonso

El ciclismo femenino español suma una de las grandes noticias de la temporada: Sandra Alonso regresa a la competición tras su maternidad y lo hace incorporándose al Eneicat Be Call en un movimiento de gran impacto tanto deportivo como social.

La alicantina, con amplia experiencia en el máximo nivel internacional, inicia una nueva etapa en su carrera tras convertirse en madre, en un regreso que ha generado una notable atención mediática. Su reciente vuelta a la competición con la selección en Extremadura marcó el inicio de este nuevo capítulo que continúa con su incorporación al conjunto leonés.