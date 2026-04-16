San Cibrián de Ardón reúne a las promesas

El Circuito Permanente de Trial de San Cibrián de Ardón será el escenario el 26 de abril de la primera edición del Trial-Bici 'Alfonso XVI', cita que nace con un doble objetivo: reunir a la comunidad trialera de la provincia y toda Castilla y León (participarán también corredores de otros puntos) y acercar esta disciplina a los más jóvenes. La prueba, puntuable para la Copa Escuelas de Trial-Bici de Castilla y León, está dirigida a niños y niñas de entre 6 y 15 años, abarcando categorías de escuelas y cadete. Esta apuesta nace con la intención de fomentar la base del deporte, ofreciendo a los participantes un entorno accesible y formativo.