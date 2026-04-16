+ Que Goles hace escala en León en su segunda jornada de competición

Momento de la presentación de la jornada leonesa de + Que Goles.fCYLF

Publicado por DL Redacción Creado: Actualizado:

Récord de participación e ilusión. La Real Federación de Castilla y León de Fútbol y la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León llevan a cabo la V edición de + Que Goles, el torneo de fútbol inclusivo de Castilla y León.

La segunda jornada previa se desarrollará este domingo, 19 de abril, en la instalación deportiva del Olímpico de León entre las 11.30 horas y 14.30 horas con los equipos inclusivos de SD Ponferradina, CD La Virgen del Camino, CD Astorga y Olímpico de León (conjunto anfitrión), como protagonistas.

La presentación de esta segunda jornada de + Que Goles tuvo lugar ayer en el propio campo de juego con los futbolistas anfitriones presentes, el presidente del CD Olímpico de León, José Pedro Luengo; el delegado provincial RFCYLF, César Lera; la delegada de FEDEACYL en León, Mamen Robles; y la responsable de Estrategia de RFCYLF, Arianna Carralero. Todo para una jornada que promete muchas sensaciones con el deporte como el gran protagonista.