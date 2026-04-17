Atlético Mansilles-Palencia, un duelo que puede marcar el play off

Publicado por R.A. León Creado: Actualizado:

Los equipos leoneses que militan en el Grupo 8 de Tercera División dirimen una jornada clave para sus aspiraciones cuando solo restan cuatro para que finalice la competición regular, destacando el duelo que esta tarde (17.00 horas) dirimirán Atlético Mansillés y Palencia CF en La Caldera. Los leoneses, a nueve puntos de una plaza de play off, pero con un partido menos disputado, agotarán sus opciones de clasificarse para lucha por el ascenso frente a un equipo que marcha cuarto en la general y que puede hacerse matemáticamente con un puesto en el play off si consigue la victoria.

La Virgen, ya sin opciones de play off, tratará de reencontrarse con el triunfo esta tarde (16.15 horas) en Los Dominicos con un Becerril que se está jugando la permanencia.

El Atlético Bembibre se mide también esta tarde (18.30 horas) a un Mirandés B, que ya no se juega nada, a domicilio necesitando sumar los tres puntos para tratar de ponerse a cubierto ante el riego de descenso por arrastre de los equipos de la autonomía en Segunda Federación dada la situación de Burgos Promesas y Real Valladolid Promesas, ambos en descenso, y del Atlético Astorga amenazado de jugar el play out de permanencia. El Júpiter se mide al Cristo Atlético (17.00 horas) en Palencia.