Iván Ania, entrenador del Córdoba «La Cultural Leonesa es un equipo con gran juego interior»

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

«La Cultural es un equipo combinativo, es un equipo que tiene mucho juego interior. Rubén de la Barrera y yo nos hemos enfrentado ya muchas veces (sobre todo en la tercera categoría del fútbol español), nos conocemos bien y él pues siempre aporta su sello en sus equipos. Intentan jugar desde atrás y generar superioridades», aseguró Iván Ania.

«No creo que la Cultural vaya a cambiar muchas cosas de su estilo o su once habitual por enfrentarse contra nosotros. Lo que entiendo es que hará hincapié en lo que hace bien para que eso le sirva. Creo por lo que hemos analizado que tiene alguna baja y algún jugador en duda, pero más o menos el esqueleto del equipo va a ser el mismo.

Sí que es cierto que recupera un par de futbolistas que vuelven tras sanción. Nos van a poner las cosas difíciles. Nosotros tenemos que ir con la misma intención que ellos porque si no, no nos va a dar para poder competir», añadió el técnico asturiano.