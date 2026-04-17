Rubén de la Barrera, entrenador de la Cultural Leonesa: «Hay que ganar y tenemos los recursos»

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

«Queremos y hay que ganar. Tenemos los recursos, el juego y la capacidad para hacerlo», afirmó persuadido de sus palabras De la Barrera. El técnico cree que el requisito de vencer por lo civil o por lo criminal, debe transformarse «en deseo, ambición y necesidad, sin que se transfiera en precipitación y urgencia, que no nos vendría bien».

El técnico cree que no hay que seguir dándole vueltas a la derrota sucedida en el Nuevo Los Cármenes y las circunstancias de polémica arbitral en la que aconteció, sino que opina que hay que mirar hacia los hechos venideros: «Lo pasado, pasado está. Desde el mismo momento en que se acabó el partido, ya estábamos focalizados en preparar el Córdoba de la mejor manera».

El preparador gallego incidió en el sello de Iván Ania: presión alta, ritmo constante y capacidad para atacar los espacios. «Nos va a exigir concentración, atención y actividad durante todo el partido», concluyó como advertencia.