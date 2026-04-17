La Cultural Leonesa busca revancha con el sur frente al Córdoba

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Aunque se viene repitiendo la idea desde hace semanas, lo cierto es que la Cultural encara hoy en el Reino de León, (18.30 horas, Movistar+) un partido decisivo para cumplir el objetivo marcado a principio de temporada de la permanencia en la categoría de plata del fútbol español.

La Cultural recupera para este duelo vital, tras el partido de sanción cumplido en Granada, al centrocampista que más minutos lleva acumulados en Liga (Thiago Ojeda con 2518) y a un Sergio Maestre que cuando ha estado en forma ha rendido a un buen nivel. Por otro lado, Rubén de la Barrera avanzó que el mediocentro balcánico Radoja no llega para este partido, pero podría regresar la próxima jornada: «De cara a Miranda debería incorporarse al equipo, entendemos que este será el último partido sin él». El atacante brasileño Lucas Ribeiro será duda hasta el momento del inicio del choque.

Por el lado visitante, el Córdoba llega a tierras leonesas con varias bajas. Iván Ania tendrá que volver a lidiar con la falta de un buen núemro de sus efectivos. El técnico no ha podido recuperar futbolistas a lo largo de estos últimos días y la zaga volverá a estar comprometida ante las bajas de Carlos Marín, Trilli, Fomeyem, Xavi Sintes y Juan María Alcedo.

A ellos hay que sumar las ausencias de Adilson Mendes e Isma Ruiz para dibujar un panorama complicado para el técnico asturiano. Probablemnte la baja de este último sea la más notable para los califales, pues ha sido el jugador más utilizado durante la temporada con 2787 minutos. Para sustituirlo, dentro de las ideas más plausibles aparece Alberto del Moral. El toledano ha formado junto a Isma Ruiz la pareja de pivotes en algún tramo de una temporada algo accidentada para el mediocampista blanquiverde.

Todo este contexto de ausencias visitantes, más los seis puntos sumados en los dos últimos partidos que colocan al Córdoba en una posición más cómoda, permiten pensar que la Cultural, con el aliento de su afición que llenará el Reino, podrá volver a sumar tres puntos, como ya hizo en el último partido en casa en el derbi autonómico contra el Real Valladolid.