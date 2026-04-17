Puntos vitales para el Astorga ante el Burgos B

El Atlético Astorga afronta el sábado en La Eragudina (17.30 horas) la antepenúltima entrega liguera en un pulso vital que le mide al Burgos Promesas. Los maragatos, tras los últimos resultados, necesitan los tres puntos para salir de la zona de riesgo en la que su rival está prácticamente condenado.

Lago, entrenador de los verdes, recupera para este encuentro a los jugadores sancionados en un encuentro en el que el equipo estará arropado por una afición que en este tramo final y definitivo de la Liga se erige en el jugador número 12 para luchar por el reto de la salvación.