Nafti, entrenador de la Ponferradina, ya podrá contar con Andújar para el duelo contra el Barakaldo

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

David Andújar estará disponible para el duelo contra el Barakaldo, si bien Moltenis tiene todas las papeletas para jugar en el centro de la defensa. El técnico de la Deportiva hizo un repaso de los lesionados y aparte de confirmar lo del central, reveló que entre las dos próximas semanas posiblemente ya pueda tener a su disposición a Fede San Emeterio y a Prieto.

«Tenemos una deuda con nuestra gente, porque. Ésta quiere volver a ver los tres goles contra Unionistas o los cuatro ante la AD Mérida. Hemos dejado escapar muchos puntos en casa», afirmó Nafti sobre el choque frente a un Barakaldo CF que no podrá contar por lesión con Una Naveira ni con Jorge García.

Alain Ribeiro, autor de los tres goles ante la Deportiva, fue nombrado MVP de la última jornada.