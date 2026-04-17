Ademar León tira de épica para remontar al Guadalajara

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Abanca Ademar fue capaz de remontar (34-31) una desventaja que llegó a ser de hasta siete goles en los primeros compases del segundo tiempo para mantener sus opciones europeas aún vivas, ante un Guadalajara que perdió una gran opción de reengancharse a la permanencia y con 11 puntos sigue a cuatro de la salvación con 10 en juego.

Como en los últimos tiempos en el Palacio leonés (ante Cangas, Bidasoa Irún o Huesca el guion fue el mismo), el equipo marista no se encontró a sí mismo en el primer tiempo. Perdía 2-6 en el minuto 8 y las cosas solo empeoraron con un 2-8 tres minutos más tarde. Luis Puertas pidió dos tiempos muertos tempraneros para tratar de enmendar las cosas, pero ni por esas.

4-11 reflejaba el marcado a los 15 minutos de encuentro. Los castellanos campaban a sus anchas ante una indolencia defensiva marista que se unía a continuas pérdidas de balón y errores en lanzamientos claros, también propiciada por la gran primera mitad de Nico García con un 12 paradas en ese periodo.

El conjunto alcarreño, muy necesitado de puntos se fue al descanso con un claro 11-17 a favor, con dos goles de Chiuffa a la contra. Los inicios de la segunda mitad empezaron por los mismos derroteros (13-20 en el minuto 35), pero Ademar acabó reaccionado, en gran manera gracias a la magnífica actuación de tres jugadores: Sergio Sánchez (seis goles), Patryk Wasiak (siete goles) y Gonzalo Pérez (siete goles, cuatro de penalti).

Además la fortuna también se alió con Ademar cuando a falta de minuto y medio y 32-31 en el luminoso, el portero visitante mandó un balón al larguero con portería vacía.