La Ponferradina no quiere dar ni un paso atrás ante un rival directo

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva afronta otro partido de características previas muy similares a los dos anteriores por la situación clasificatoria propia y del rival. El Barakaldo CF es el oponente, conjunto que está un puesto y un punto por encima de los hombres de Nafti. El choque arranca a las 16:00 horas en El Toralín. 0-0 acabó el de la 1ª vuelta, con lo que además de los puntos en liza, se va a definir el coeficiente particular. Sin ser un partido decisivo, sí es muy importante, más tras la derrota de Pasarón y teniendo por delante en las siguientes dos jornadas al Tenerife y al Zamora CF. El duelo se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

La sanción de Undabarrena por acumulación de amonestaciones provocará la vuelta al once de un Moltenis que no tiene minutos desde el 25 de enero. Los demás podrían ser los mimos de las dos últimas jornadas. Cortés también está sancionado y Andújar vuelve a una convocatoria. Nafti no lo descartó incluso para ser titular.

En el conjunto barakaldés faltarán por lesión Unai Naveira y Jorge García. El cuadro aurinegro se ha caído también de los puestos de play off en las dos últimas jornadas tras perder en Pontevedra y empatar en casa ante el colista Arenteiro. Los de Imanol de la Sota han sido capaces de ganar a RC Celta Fortuna y Unionistas a domicilio. Víctor San Bartolomé con 7 goles (se fue al Albacete en el mercado de invierno), Julen Huidobro con 6 y Sabin Merino con 5 son los principales estiletes del cuadro fabril.

Dirige el encuentro el sevillano Francisco Javier Expósito Jaramillo (Comité Andaluz). Ha pitado una sola vez a al Ponferradina, esta temporada, con el triunfo deportivista por 0-1 en Talavera de la Reina.

El duelo de hoy tiene 13 precedentes, con unos números muy equilibrados. Han ganado cuatro veces cada uno y empatado en otras cinco. El último choque fue el 0-1 de febrero del 2025. Y la última victoria deportivista data del 30 de abril del 2006; la temporada que finalizó con el primer ascenso a 2ª División A. 1-0 acabó el encuentro que se decidió con un gol de Rubén Vega. En el Barakaldo CF jugó aquel día Jokin Arambarri, el actual entrenador del Bilao Athletic.