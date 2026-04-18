El BF León cae por un punto en A Coruña

Publicado por Álvaro Ortega A Coruña Creado: Actualizado:

El Mipelletymas FF León terminó la fase regular con una derrota por la mínima en la pista del líder, Maristas Coruña, por 72-71, y finalmente terminó tercero en el grupo B de la Liga Femenina-2 con 18 victorias y 8 derrotas. Ahora tendrá las miras puestas en jugar el play-off de ascenso.

El primer cuarto arrancó con un líder; ya se puso desde el principio con ventaja, aunque las leonesas neutralizaron sus dos primeras desventajas con el 2-2 y el 4-4 tras anotar desde la línea de los tiros libres Angelica M y Dembelé. Sin embargo, las coruñesas adquirieron su primera ventaja de cinco arriba, gracias a un último triple de la ex del BF León, Josefina Zeballos, que puso el 9-4. La primera canasta en juego de las leonesas la convirtieron a los 5 minutos por medio de Julia Álvarez (9-6), un pobre bagaje ofensivo si querían plantar cara al líder. El conjunto gallego siguió dominando el choque y aumentó su renta a +7 después de un enceste de Arcos (13-6, 7´). Las chicas de Rafa González tuvieron problemas para superar a las locales en ataque, mientras que en defensa concedió facilidades, lo que provocó que el Maristas Coruña se marchara con ocho de ventaja (16-8) tras un último triple anotado por Mateo. Las gallegas acabaron el primer cuarto con un +11 (21-10).

El segundo cuarto no se inició bien para el equipo visitante porque las gallegas aumentaron su ventaja a trece arriba con la primera canasta en juego anotada por Fontana (23-10, 11´). El Maristas Coruña mantuvo su máxima ventaja a los 14 minutos (31-18). Sin embargo, un parcial de 5-10 en favor del BF León redujo la diferencia a ocho (36-28) después de un último triple convertido por Julia Álvarez a los 17 minutos. Las visitantes siguieron en su empeño de seguir recortando distancias y se colocaron a siete (37-30, 18´) tras una canasta de Daniel Díaz. El BF León comenzó a carburar, pero su reacción no fue suficiente y llegó al descanso con una desventaja de 42-33.

Sin embargo, el panorama cambió en el tercer cuarto y se le vio una imagen distinta al BF León, que entró muy enchufado, jugando con intensidad defensiva y con un mayor acierto en ataque. Un parcial de salida a su favor de 2-7 le colocó a tan solo cuatro (44-40), gracias a la buena labor ofensiva de Dembélé, que hizo mucho daño dentro de la zona y anotó dos canastas seguidas, que le permitieron meterse de lleno en el partido. La propia Dembelé siguió torpedeando el aro rival y puso a su equipo a dos puntos de igualar la contienda (47-45) a los 26 minutos. Las gallegas tuvieron dificultades para atacar la defensa visitante y no tuvieron tantas facilidades para anotar en ataque.

Dos tiros libres de la dominicana Katiana Benítez pusieron las tablas en el marcador (47-47, 27´). Las leonesas consiguieron ponerse por primera vez por delante en el marcador a los 28 minutos, gracias a dos tiros libres convertidos por Mar Ferreras (49-50). Sin embargo, el cuadro gallego se volvió a poner por delante con un parcial de 4-0, colocando el 53-50, pero una canasta de la visitante Mansilla cerró el tercer cuarto con 53-52.

Las locales parecieron tomar las riendas del encuentro y se marcharon con siete arriba tras hacer un parcial de 8-2 en los primeros tres minutos del último cuarto (61-54, 33´), pero las leonesas recuperaron su intensidad defensiva y su buen pulso en ataque, dándole la vuelta al encuentro de manera espectacular con un parcial de 0-11 y poniendo el encuentro patas arriba (61-65, 35´), gracias a la inspiración desde la línea de 6,75 de Mar Ferreras, que anotó dos triples consecutivos, y otro de Daniela Díaz, que, junto a una canasta de Dembelé, les puso con cuatro de ventaja. Una canasta de Angelica Martín mantuvo en ventaja a las leonesas a 19 segundos del final (70-71), pero el bloque coruñés se puso en ventaja con dos tiros libres de Dimitrijevic a 6 segundos. Julia Álvarez falló la última canasta sobre la bocina y el partido concluyó con victoria local (72-71).