De la Barrera: «Esta es una categoría que no perdona, estamos lejos de lo que exige la Segunda División»

El entrenador de la Cultural, Rubén de la Barrera, analizó el partido al final del choque: «Si no eres eficaz en las dos áreas estás al margen del rival. Esta es una categoría que no perdona. Estamos lejos de lo que esta categoría exige. Creo que es un golpe duro. Nos hemos disparado a los pies una vez más».

Reflexiona en alto: «Realizas lo más complicado que es empatar, pero tomamos una mala decisión que al final supone el 1-2. La salvación se dificulta, pero no es un milagro. Me agarro al trabajo y a lo que presencio día a día. Lo siento por estos chicos que se lo merecen todo».

De la ausencia de Tresaco, dijo: «Sufre unas molestias. No acaba de recuperarse».