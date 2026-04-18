Ania: «A Percan no es a la Cultural al que le haya gustado hacer gol»

En cuanto al gol de Percan, Iván Ania afirmó: «Seguramente no es el equipo al que le haya gustado hacer gol, pero le vendrá bien para ganar confianza». Además, aseguró que el atacante leonés va «bien al espacio». «Cuando vimos que tiraban la línea adelantada, lo intentamos con Fuentes", expuso el preparador del conjunto cordobés, que explicó el motivo de la entrada del delantero formado en la cantera leonesa, primero en el San Lorenzo y después en la Cultural: «Era el cambio natural para ir más al espacio que al área, por eso le metimos y nos dio el gol en el descuento».

Sobre el rival, dijo al término del encuentro en el Reino de León: «Vi a la Cultural viva».