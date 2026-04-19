Sigue en directo el partido SD Ponferradina-Barakaldo CF

Alineaciones

15:35 19/04/2026

·SD Ponferradina (4-2-3-1): 13 Ángel Jiménez; 23 Jorrín, 2 Andújar, 3 Ger Nóvoa, 19 Andoni López; 22 Esquerdo, 16 Frimpong; 7 Calderón, 18 Borja Vázquez, 10 Borja Valle -c-; 20 Pau Ferrer.

Convocatoria: 4 Moltenis, 8 Slavy, 11 Petkov, 12 Koke, 14 Xemi, 15 Vasco, 17 Keita, 25 Pablo Barredo -ps-, 26 Vlad Kysil, 27 Xavi.

DT: Mehdi Nafti.

·Barakaldo CF (4-2-3-1): 1 Gaizka Campos; 2 Beñat de Jesús, 18 Arana, 4 Unai Dufur, 16 Oier López; 5 Ekaitz Molina -c-, 15 Iván Castillo; 7 Pedernales, 8 Huidobro, 17 José de León; 19 Galarza.

Convocatoria: 1 Ispizua -ps-, 9 Valiño, 10 Sabin Merino, 11 Eric Pérez, 14 Íñigo Muñoz, 20 Mandiang, 22 Marc Torra, 23 Albizua, 24 Ropero.

DT: Imanol de la Sota.

·Árbitro: Francisco Javier Expósito Jaramillo (Andalucía); auxiliares: Alejandro Agote y Víctor Jiménez; cuarto árbitro: Hugo Alonso.