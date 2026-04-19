Sidorella Bracic conquista Europa con España

Bracic, quinrta por la derecha de pie, junto al resto de compañeras de la selección española.EFE

Sidorella Bracic ya es hexacampeona de Europa. La ‘pilier’ leonesa levantaba en Ámsterdam con sus compañeras de selección el trofeo continental haciendo historia para el deporte del balón oval. España suma ya 13 entorchados, nueve de ellos consecutivos. Y Sidorella seis, el último cosechado tras una final en la que Las Leonas doblegaban con claridad a las anfitrionas de Países Bajos por 43-19.

Sidorella, que saltaba al terreno de juego en el quince inicial, logra con 32 años un nuevo éxito en su palmarés en una edición del torneo continental en el que España superaba sus compromisos con insultante claridad. A Bélgica la ganaba por 39-0, posteriormente a Portugal por 45-5 y en la final a Países bajos por 43-19.

En la final, Las Leonas salieron decididas a no dejar rastro de dudas. En apenas seis minutos, la tres cuartos española ya había desarbolado la defensa neerlandesa en dos ocasiones. Primero fue la apertura Naroa Azpitarte, dirigiendo con maestría pese a sus 20 años, quien posaba el oval en el minuto 3. Poco después, la experiencia de Amaia Erbina ponía el 0-12 que silenciaba el feudo local.

La línea española funcionó como un reloj suizo. La velocidad de transmisión y los ángulos de carrera fueron indescifrables para las Oranje. Claudia Peña, que hoy alcanzó la histórica cifra de 150 puntos con la selección, firmó un ensayo de bandera en el minuto 15 para responder al empuje local y mantener la renta (5-19).

Si la tres cuartos puso la magia, la delantera puso el cemento. La melé española fue un martillo pilón durante los 80 minutos. El bloque liderado por la capitana Lourdes Alameda y la solvencia de la primera línea forzó forjaron los cimientos de la posesión de balón.

la defensa fue también otro de los pilares de España con la leonesa Sidorella Bracic firmando una actuación destacada junto al resto de sus compañeras.

Incluso cuando el partido se complicó con la amarilla a Matilda Toca al filo del descanso y el ensayo de Isa Spoler (12-19), Las Leonas mantuvieron la calma. En la segunda mitad, el pie de Amalia Argudo empezó a castigar la indisciplina neerlandesa y a estirar el marcador.

Países Bajos vendió cara su derrota y llegó a ponerse a diez puntos (19-29) tras el ensayo de Luijken, pero el fondo de armario de Sonnes terminó por sentenciar la final del Europeo.

Bracic, con 32 años, es un referente en un combinado nacional que suma nueve títulos de forma consecutiva