La Cultural Leonesa juvenil gana y asciende a División de Honor

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

CULTURAL LEONESA 2

Nico Ares, Álvaro, Lafu (Ochoa, min 69), Raúl Calvo, Freitas, Pablo Rojo (Bardón, min 46), Hugo Aller (Marc Escudero, min 69), Arribas, Falagán, Daniel (Izan, min 60) y Diego Julián (Robles, min 77).

SAN AGUSTÍN VALLADOLID 0

Pablo Lago, Miguel Castaño (Medrano, min 50), San Juan (Viscovich, min 76), Víctor Arias, Carpintero, Romera, Henrique, Peláez (Pablo Benito, min 54), Minguela (Valdés, min 76), David y Altes (Ramos, min 54).

Goles: 1-0, min 20: Falagán; 2-0, min 25: Diego Julián. Árbitro: Eduardo Burgaleta, asistido en las bandas por Raúl de Lucas y Pablo Alija. Mostró tarjeta amarilla al local Arribas; y a los visitantes Víctor Arias, Ramos y Henrique. Incidencias: Área Deportiva de Puente Castro.

La Cultural Leonesa ha conseguido un éxito rotundo con la obtención del campeonato de la Nacional Juvenil y el consiguiente ascenso a División de Honor juvenil, donde la próxima temporada, en el grupo 5, se medirá a clubes de la talla del Real Madrid, Atlético o Rayo Vallecano.

En el partido del domingo, la Cultural dominó desde el principio (2-0) ante el San Agustín Valladolid, un equipo que ocupa puesto de descenso a Regional Juvenil, sabiendo ya que con la victoria lograban el ascenso de categoría, por la derrota del Santa Marta salmantino el sábado frente al Internacional de Vista Alegre.

Falagan en el minuto 20 y Diego Julián cinco después dejaron resuelto el partido en el primer tercio del mismo. El San Agustín no tuvo verdaderas opciones de acercarse en el marcador y la Cultural aún desperdició ocasiones para lograr un mayor resultado. De paso le hace un favor al Puente Castro, que se está jugando el descenso con los pucelanos.