Rodri: «La Cultural Leonesa va a dar la cara»

Rodri Suárez, capitán de la Cultural Leonesa, afirma tras la derrota frente al Córdoba CF, en partido correspondiente a la trigesimosexta jornada del campeonato de Liga de Segunda División, que el equipo necesita «más control en los últimos minutos». El 1-2 mantiene al equipo leonés en la posición de colista de LaLiga Hypermotion.

El central leonés considera una oportunidad perdida el tropiezo ante el conjunto cordobés después de un encuentro en el que los locales realizaron 17 remates a portería «con varias ocasiones, alguna muy clara para conseguir los tres puntos, pero nos disparamos en el pie», señala el marcador culturalista.

A pesar de la difícil situación clasificatoria, Rodri sigue apelando a «no bajar los brazos, mientras sigan dando las matemáticas, porque por esfuerzo y compromiso de los jugadores no va a quedar, pero está faltando esa pizca de suerte necesaria para materializar las ocasiones en puntos», expone.

Por este motivo, el defensa central leonés advierte que afrontarán la visita de este próximo domingo a Anduva para medirse al Mirandés, a partir de las 16.15 horas, «para intentar hacer el mejor partido posible y conseguir los tres puntos, porque mientras haya posibilidades, la plantilla, que está muy comprometida y lo va a dejar todo de su parte», manifiesta el capitán culturalista.

TRESACO, LESIONADO

Los problemas musculares que arrastra desde hace semanas el extremo Rafa Tresaco están condicionando su presencia en las convocatorias de la Cultural Leonesa, según detalla el técnico culturalista, Rubén de la Barrera. «No termina de recuperarse de unas molestias que tiene. Le va permitiendo o no y claro que quiero contar con él, porque te da profundidad, amenaza, presencia arriba y sensación de que pueden pasar cosas», expresa el técnico gallego.

Desvela que los problemas se centran en la zona del abductor y que le han impedido entrar en la lista, tanto para el partido en Granada, como el disputado este sábado en el Reino de León frente al Córdoba CF, después de haberse medido al Real Valladolid.

La duda de Tresaco sería, en principio, la única que tendría la Cutlural para el encuentro de esta próxima jornada en Miranda de Ebro, ya que, como también adelanta De la Barrera, espera recuperar, después de varias jornadas ausente, al mediocentro serbio Radoja, como una alternativa más para el centro del campo ante los mirandeses.

- «Dispusimos de varias ocasiones, alguna muy clara para conseguir los tres puntos, pero nos disparamos en el pie»



- «Mientras haya posibilidades, la plantilla, que demuestra estar muy comprometida, lo va a dejar todo de su parte»