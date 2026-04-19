El héroe debutó ante la SD Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Fue el héroe, posiblemente inesperado, de la final de la Copa del Rey. Y también fue el héroe, más inesperado si cabe, en el duelo de su debut en 2ª División, que a su vez fue en el que se estrenó con el filial de la Real Sociedad. El 10 de octubre del 2021 se enfrentaban Real Sociedad B y Deportiva. El partido se tuvo que jugar en Eibar en el ámbito de la jornada 9. El equipo de Xabi Alonso, que sólo había ganado 2 partidos en las primeras 8 jornadas, se quedaba a los 5 minutos con un jugador menos por la expulsión del portero Zubiaurre. En su lugar tuvo que entrar Unai Marrero, que suplió a Karrikaburu. Minuto más tarde fue expulsado Edu Espiau en las filas del cuadro dirigido por Jon Pérez Bolo. Ojeda lograría el 0-1 al inicio del 2º tiempo y empataría poco más tarde Xeber Alkain para establecer el definitivo 1-1. Unai Marero sólo jugó aquel encuentro y uno completo 7 jornadas después en El Molinón. Esa temporada jugó algo más de la mitad de los encuentros con la Real Sociedad B y en la siguiente campaña fue el habitual defensor de los palos del primer filial donostiarra. En las tres últimas campañas (contando la actual) se había asentado como portero suplente del primer equipo, siendo habitual en la Copa. De hecho, la pasada temporada jugó el Deportiva 0-Real Sociedad 2 de esa competición.

«AÚN NO SOY CONSCIENTE»

Durante la semana hubo debate sobre la portería y tras la tanda de penaltis del sábado contra el Atlético, Unai Marrero se encontraba en una nube. Así valoró lo sucedido: «Aún no soy consciente de lo que ha pasado aquí. Estaba mentalizado en los lanzadores, quiénes eran y por dónde tiraban los penaltis. Es algo muy especial. He parado dos penaltis —al noruego Alexander Sorloth y al argentino Julián Álvarez— y estoy muy feliz. Es un momento muy bonito y emocionante y estoy muy contento por ello».