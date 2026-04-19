Roberto Jiménez e Iris Rodríguez vencen en La Torvera

La carrera popular de La Torvera celebró su 14ª edición en Laguna de Negrillos.ANTONIO TIRADOS

Roberto Jiménez e Iris Rodríguez subieron a lo más alto del podio de la carrera La Torvera celebrada en Laguna de Negrillos en la que también fueron protagonistas Pablo Franco, Eva González, Alfredo González y La Despensa de Fer en sus respectivas categorías.

La Torvera, con un recorrido de 6,6 kilómetros y organizada por el Ayuntamiento de Laguna de Negrillos, sumaba una nueva entrega, la 14ª, que al finalizar incluía una chocolatada, castillos hinchables y sesión de zumba.

En cuanto al apartado competitivo en la categoría absoluta masculina Roberto Jiménez Gutiérrez se apuntaba la victoria cruzando la meta con el mejor tiempo. El podio lo completaban Marco Antonio Flórez Tijera y Nino Martínez Cadenas.

En la categoría absoluta femenina inscribía su nombre como triunfadora Iris Rodríguez Ablanedo mientras que por clubes La Despensa de Fer se llevaba el gato al agua.

El resto de cuadros de honor iba a tener como protagonistas a Alfredo González Murciego como el más veterano con 56 años mientras que en el apartado de local Roberto Jiménez repetía en lo más alto de la clasificación.

En cuanto a los infantiles, Pablo Franco se llevaba el gato al agua por delante de Saúl Amez Fernández y Gabriel González Ferrero. En cadetes los tres primeros clasificados eran Eva González Cavero, David Natal y Enma Ugidos Cabañeros en una carrera de La Torvera que sumó otra edición notable.

El atleta Alfredo González, de 56 años, se hizo conel triunfo en la clasificación del corredor de más edad