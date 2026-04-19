La Peña con un 0-2 a favor paga con derrota los fallos en defensa

Marquitos, a la derecha, y Joe golearon para la Peña.VIRGINIA MORÁN

Publicado por Roberto Fernández Salamanca Creado: Actualizado:

HERGAR HELMÁNTICA 3

Diego Pérez, Iker García (Yuste, min 78), Álvaro Diez, Antonio Manuel (Álvaro Hernández, min 62), Fernando Gómez (Miguel II, min 78), Diego Luna (Saúl Tendero, min 62), Miguel García, Héctor Marcos, Javier Campo, Pablo Campo y Andrés Domínguez (Mario Bárez, min 54).

PEÑA/VIDAL 2

Miguel González, Álex Gutiérrez, Hugo Martínez (Daniel Izquierdo, min 70), Diego Castro, Yago Martínez, Mikel de Prado (David Fraguas, min 65), Juan Marcos (Iván de la Osa, min 81), Marcos Álvarez, Ricardo Vega (Asier Bañado, min 65), Joe Callejo y Marquitos González (Manuel González, min 81)

Goles: 0-1, min 31: Marquitos González; 0-2, min 37: Joe Callejo; 1-2, min 43: Miguel; 2-2, min 86: Saúl; 3-2, min 90: Saúl. Árbitro: Héctor Sánchez (Salamanca). Amarilla a los locales Mario, Álvaro Hernández, Roberto y Álvaro Díez y al visitante David Fraguas. Incidencias: Municipal La Salud.

Tras con 0-2 a favor con goles de Marquitos y Joe, la Peña acusó el gol del local Miguel justo antes del descanso. Tras la reanudación, el partido se igualó aún más en intensidad. Los errores atrás del equipo leonés se saldaron dos dos goles de Saúl que dio la vuelta al marcador en los últimos cinco minutos de partido (3-2).