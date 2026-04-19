La cantera del Abanca Ademar León saca músculo

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Buen fin de semana para las futuras generaciones venideras de jugadores de balonmano del Abanca Ademar León. Los infantiles se proclamaron campeones autonómicos, mientras que los juveniles se clasificaron para la final a 4 de Castilla y León tras ganar en la fase previa, disputada este fin de semana en Aranda de Duero, todos los partidos que disputaron. Además, los cadetes de primer año entraron al sector autonómico.

Los infantiles, tras vencer en la fase previa la pasada semana, en esta ocasión ganaron 34-22 al Balonmano Burgos y 29-24 al Balonmano Zamora para proclamarse brillantes campeones de su categoría.

Por otro lado, los juveniles viajaron este fin de semana hasta la localidad de La Ribera del Duero de Aranda, en la que vencieron en los tres duelos que disputaron: 29-28 al Balonmano Burgos, 32-27 a los locales del Villa de Aranda y 37-35 al Balonmano Delicias. Con estos resultados, se han clasificado a la final a 4 de su categoría a nivel autonómico.

Estos resultados no son más que una muestra más del saber hacer de la institución marista de cara a tener próximos jugadores que nutran al primer equipo, tal y como viene haciéndose a lo largo de toda la historia del club.

Los inicios en el Palacio

Son ya varios partidos en los que el Ademar tiene un comienzo irregular en los partidos que juega como local en el Palacio de Deportes Urbano González Escapa. Al respecto, el entrenador Luis Puertas asegura que «es un análisis que hay que hacer, creo que es un análisis táctico, del grupo, que tenemos que enfocar de otra manera. Salir igual menos previsibles en el comienzo. Es probable que los equipos contrarios al analizarnos saben que nos cuesta más en ese inicio de los partidos. Pues verdad, lo hemos hablado muchas veces. Cuando juegas contra el Ademar intenta el rival meter el parcial porque saben que nuestra rampa final de partido es muy potente. Si llegas con nuestro equipo enganchado a la rueda, usando la metáfora ciclista, pues como cuando llegas con Pogacar, no es un buen compañero de viaje».

«No creo que sea el exceso de confianza por la situación en la tabla del rival o el cansancio, porque de ser esto último luego no habríamos sido capaces de hacer la remontada y hubiéramos remado para morir la orilla y ese no es el caso con las remontadas», concluyó el técnico ademarista sobre la situación.