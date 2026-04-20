El Real Madrid inicia su penitencia liguera frente al Alavés

Publicado por Álex Panero Madrid Creado: Actualizado:

Fuera de la Liga de Campeones, con una precipitada caída en la Copa del Rey tiempo atrás y distanciado en nueve puntos del liderato, el Real Madrid afronta el tramo final del curso sin objetivo alguno por segundo año consecutivo, con la visita de un Alavés necesitado de puntos ante la amenaza de descenso (21.30, DAZN).

El conjunto de Álvaro Arbeloa, al que restan solo tres encuentros como local antes de echar el cierre a un nuevo curso decepcionante, mide el estado de ánimo de la afición, convulsa en muchas fases de la temporada, con nula paciencia ante los vaivenes del equipo y sostenido solo por una ilusión europea que ya se ha difuminado.

Las posibles salidas, los eventuales fichajes, el futuro del técnico o el inicio del nuevo proyecto ocupan el tiempo en los corrillos madriditas ya sin nada que decir en cuanto a expectativas deportivas. El Real Madrid ha dicho adiós a la temporada en primavera y la puja por el segundo lugar de la tabla, en la que actualmente está inmerso, es poco desafío para un club acostumbrado a mantenerse activo en los tramos decisivos de cada temporada.

El fin de curso se va a hacer largo al Real Madrid, que ha vuelto a los entrenamientos este lunes y que tiene como misión ganar los siete encuentros que restan para acabar el año con dignidad. La visita del Alavés es el primero. La última puesta en escena del conjunto de Arbeloa en su campo fue ante el Girona, en vísperas de la vuelta frente el Bayern Múnich. Y no acabó bien.

El Real Madrid gana la Champions juvenil

El Real Madrid juvenil se proclamó campeón de Europa de su categoría, la previa antes del fútbol profesional, tras vencer al Brujas en la tanda de penaltis (4-2) en la final disputada en el estadio de la Tuiliere de Lausana (Suiza), en un partido que terminó con empate (1-1), al final del tiempo reglamentario.

Jacobo Ortega adelantó a los blancos en el minuto 23 con un golazo de tacón tras una gran asistencia de Yáñez. Empataron los belgas ya en el segundo tiempo gracias a Lund-Jensen, en una jugada que no vio el gol anulado por fuera de juego por el pelo de una gamba. Tras el reparto de goles al acabar los 90 minutos, por las condiciones del torneo se pasó directamente a penaltis.

Como en semifinales ante el PSG, el portero del equipo blanco Javi Navarro resultó clave al detener dos lanzamientos desde los 11 metros y los blancos no fallaron. El Real Madrid ganó así su segunda Liga de Campeones juvenil.