La Ponferradina manda en hockey

La Ponferradina alevín se impuso en la semifinal al Bembibre HC y en la final al CP Burgos.DL

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Las Copas de Castilla y León de Hockey sobre Patines concluyeron con triunfo de la Ponferradina en las categorías alevín y juvenil.

En alevines la Ponferradina se impuso en su semifinal por 4-0 contra el Bembibre HC en el duelo berciano. El acierto goleador de la capitana Carlota, que se encargó de anotar los cuatro goles del encuentro, sumado a la fortaleza defensiva del equipo blanquiazul, sellaron el pase a la final. En la misma venció al CP Burgos, gracias a la fortaleza defensiva del equipo berciano y a las buenas intervenciones de su guardameta Arielus.

En juveniles, la Ponferradina se enfrentó en semifinales al Laguna Negra de Soria, al que ganó por 9-2, con 3 goles de Pablo, 2 goles de Luis y Dani, y un gol de Marquitos y Ale. Ya en la final, se impuso en la prórroga al equipo local, el Vettonia de Ávila, por un apretado 4-3.

Para redondear la fiesta, el equipo juvenil, además, recibió la copa que reconocía la victoria en el campeonato liguero de Castilla y León.

En cuanto a las categorías infantil y benjamín, tanto Ponferradina Hockey como Bembibre HC se proclamaron subcampeones de Castilla y León respectivamente.

SECTOR JUVENIL EN PONFERRADA

La capital berciana acogerá este fin de semana el Sector Norte Juvenil, en el que se pondrán en juego dos plazas para el Campeonato de España. Participarán Ponferradina Hockey, Vettonia, Getxo, Jolaseta, Mundaiz, Rochapea, Tenis de La Magdalena y Alcañiz. Los 8 equipos se dividen en 2 grupos de 4, que se enfrentarán en liguilla todos contra todos. Los dos mejores de cada grupo se cruzarán en semifinales y los ganadores de las mismas conquistarán sendas plazas para el Nacional.

Ponferradina Hockey se medirá al Alcañiz el viernes a las 09.00 horas, a Jolaseta, el mismo día a las 16.00 horas, y Rochapea, el sábado a las 09.00 horas. Todo será en el Pabellón Universitario.