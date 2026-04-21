Regresan los 101 Kilómetros Peregrinos tras un año en blanco

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Después de un año de paréntesis, los 101 Kilómetros Peregrinos volverán a recorrer el Camino de Santiago de Invierno. Serán casi 1.500 los participantes en una cita que gestionará en esta ocasión la empresa GED Sport.

El concejal de Turismo, Iván Alonso, y la de Deportes, Eva González, destacaron la doble componente turística y deportiva de esta cita, que llenará los hoteles de Ponferrada y de toda la comarca, uniéndose a otras citas que harán lo propio, incluso en la capital leonesa: Deportiva-Tenerife, Ciudad de Ponferrada-Bueno Arenas Albacete Basket, Subida a Vega de Espinareda y Sector Juvenil de Hockey, además de la cita musical de Fito y Fitipaldis.

Una de las grandes novedades de esta XIV edición será el ultramarathón de 101 kilómetros. La salida de esta modalñiodad tendrá lugar el viernes a las 23.59.59. desde el Castillo de los Templarios. «Va a ser una cosa bonita y espectacular. Será beneficioso para los corredores hacer buena parte del recorrido durante la noche», afirma Pablo Regaliza, de la empresa organizadora. El resto de competidores (BTT/Ebike, Gravel y Marathón de 50 kilómetros) saldrán a partir de las 08.30 horas del sábado desde el pabellón Lydia Valentín. La modalidad de bicicletas Gravel, que comtará con 70 participantes, será otra de las novedades en esta edición.