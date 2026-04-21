Diario de León


Regresan los 101 Kilómetros Peregrinos tras un año en blanco

Una carrera con una gran participación

Inicio de la prueba en la edición del año 2023.

Inicio de la prueba en la edición del año 2023.L. DE LA maTA

Publicado por
Francisco Otero
Ponferrada

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Después de un año de paréntesis, los 101 Kilómetros Peregrinos volverán a recorrer el Camino de Santiago de Invierno. Serán casi 1.500 los participantes en una cita que gestionará en esta ocasión la empresa GED Sport.

El concejal de Turismo, Iván Alonso, y la de Deportes, Eva González, destacaron la doble componente turística y deportiva de esta cita, que llenará los hoteles de Ponferrada y de toda la comarca, uniéndose a otras citas que harán lo propio, incluso en la capital leonesa: Deportiva-Tenerife, Ciudad de Ponferrada-Bueno Arenas Albacete Basket, Subida a Vega de Espinareda y Sector Juvenil de Hockey, además de la cita musical de Fito y Fitipaldis.

Una de las grandes novedades de esta XIV edición será el ultramarathón de 101 kilómetros. La salida de esta modalñiodad tendrá lugar el viernes a las 23.59.59. desde el Castillo de los Templarios. «Va a ser una cosa bonita y espectacular. Será beneficioso para los corredores hacer buena parte del recorrido durante la noche», afirma Pablo Regaliza, de la empresa organizadora. El resto de competidores (BTT/Ebike, Gravel y Marathón de 50 kilómetros) saldrán a partir de las 08.30 horas del sábado desde el pabellón Lydia Valentín. La modalidad de bicicletas Gravel, que comtará con 70 participantes, será otra de las novedades en esta edición.

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