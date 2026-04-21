Reto mayúsculo para la Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva Ponferradina afronta este sábado un encuentro importantísimo en esta recta final de la Liga. Y lo hace ante el líder. De hecho, se van a ver las caras los dos equipos que han ocupado la 1ª posición en la clasificación en el cómputo de las 33 jornadas. El cuadro berciano necesita no perder terreno para llegar a Zamora sin máxima urgencia. Pero el rival, además de ser el puntero de la clasificación, tiene en su haber una estadística que asusta: sólo ha perdido un partido como visitante. Fue en octubre, cuando visitó Barakaldo. Entonces cayó 2-0. Desde entonces ha pasado mesdio año en el que siempre ha ganado o empatado cuando ha salido de la isla. De hecho, de las cuatro derrotas que tiene en su haber, tres se han producido en el Heliodoro Rodríguez López. Es una situación parecida a la que se encontró el equipo de Nafti hace dos semanas cuyando visitó Pontevedra. Entocnes el cuadro granate también había perdido un solo partido en Liga en este caso como local.

El equipo berciano regresó ayer a los entrenamientos. Fede San Emeterio ya entrena con normalidad y la recuperación de Prieto va por muy buen camino. En principio las únicas ausencias serán las de los lesionados. En el caso del cántabro, no se descarta que pudiese regresar a la convocatoria.

En el Tenerife se perderán el choque del fin de semana David Rodríguez y Aitor Sanz por sanción y Javi Pérez, Marc Mateu, Nacho Gil y Alassan por lesión. La expedición chicaharrera parte el viernes hacia El Bierzo vía Madrid.

ENTRADAS AGOTADAS

Las 683 entradas que la SD Ponferardina puso a disposición de la afición tinerfeñista para el choque del sábado se agotaron en la tarde de ayer. También va por buen ritmo la venta para aficionados locales en las demás ubicaciones del estadio. Si no fallan demasiados socios, El Toralín podría registrar en este choque la mejor entrada de la temporada. Hasta ahora el récord son los 6.079 espectadores del Deportiva-Pontevedra de la jornada 2.