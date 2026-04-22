El Cádiz destituye a Sergio González

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Tras la marcha de Gaizka Garitano, este miércoles el Cádiz cuenta con su tercer entrenador porque el club ha tomado la decisión de destituir a Sergio González después de lograr tres puntos de 21 posibles.

El técnico catalán sale del Nuevo Mirandilla tras encadenar seis derrotas consecutivas. Las Palmas visita el feudo de la Tacita de Plata el próximo lunes y desde las 19.30 horas; mientras que dentro de dos jornadas (en la 38), el club andaluz rinde visita al Reino de León el día 2 de mayo a las 16.15.

Todo hace indicar que para los seis partidos que restan para el final de la competición en Segunda División, el técnico de los gaditanos será Imanol Idiakez, que puso fin a su ciclo en el AEK Larnaka de Chipre el pasado mes de marzo.