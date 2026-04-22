El Atlético Trobajo infantil A se acerca al título

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En la última jornada disputada, el Atlético Trobajo infantil A ha dado un paso de gigante al ganar al Ponferrada B por 1 a 7. Edurne (tres goles), Victoria (dos dianas) y Elsa (dos tantos) fueron las goleadores del Trobajo. Melani marcó el del honor para las bercianas.

El Atlético Trobajo se afianza en la primera posición faltando tan solo dos partidos para acabar la Liga.

Gran trabajo el de Luis Valea y Mario con el equipo, consiguiendo un grupo de jugadoras que van a dar muchas alegrías al futbol femenino leonés.