El Ciudad de Ponferrada se acostumbra al play off

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Un año más llega la 2ª mitad del mes de abril y el CB Ciudad de Ponferrada está inmerso en una fase de ascenso a la 1ª FEB. Ya se ha convertido en algo cotidiano y quizá por ello se le reste mérito o no se le dé hasta que un año no se logre la clasificación. Así lo considera el presidente Óscar García Franco, que ayer compareció en conferencia de prensa junto a miembros de su Junta Directiva, el entrenador y un jugador de la plantilla. El dirigente blanquiazul pidió el máximo apoyo a la afición para el choque de este domingo, a la vez que puso en valor lo hecho por el equipo, sobre todo a la hora de compararlo con los representantes de otras ciudades mucho más grandes y con conjuntos de mayor presupuesto: «Los equipos de ciudades mucho más grandes como Gijón, León o Toledo se han quedado fuera e incluso han descendido. Esto hay que disfrutarlo muchísimo, porque otro año nos puede tocar a nosotros quedarnos fuera. Incluso hay equipos que han hecho una buena temporada y al año siguiente no lograron salir».

Este año se da la situación contraria al pasado: el Ciudad entra como 7º ante el 3º del otro grupo. Pero como ya se vio entonces, cuando el cuadro berciano fue eliminado, a pesar de partir como favorito por su posición en la Liga con respecto a la de su rival, la presunta superioridad hay que manifestarla en la cancha. De cualquier modo, Oriol Pozo considera que el Bueno Arenas Albacete parte como favorito: «La realidad es que ellos tienen 18 victorias y nosotros 15. Son favoritos, pero no significa nada, porque estamos hartos de ver sorpresas en estos partidos. Hay que hacer dos buenos partidos».

Por último, el preparador catalán recordó que este año el play off ha estado más cara que nunca: «No se había dado el caso de quedarse uno fuera con 14 victorias y esta campaña ha pasado. Incluso se ha llegado a entrar con 11».