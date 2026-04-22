Nuevo récord de participación en la XIV Subida a Vega de Espinareda

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La XIV edición de la Subida Automovilística a Vega de Espinareda —que verdaderamente es desde Vega de Espinareda a Ocero— volverá a batir el récord de participantes, después de llegar en la edición del 2025 a los 65. En esta ocasión serán 70 y porque el club organizador, Médula Sport, tuvo que cerrar la inscripción ante la imposibilidad de acoger a más, sino la cifra aún hubiese sido mayor.

Sobre el tradicional recorrido de casi 4 kilómetros y 19 curvas y con la clasificación N5 como gran aliciente, los pilotos competirán este sábado por el triunfo en una cita puntuable para el Regional de Montaña. El viernes se realizarán las verificaciones y habrá una salida protocolaria, con una vuelta alrededor de la manzana del Ayuntamiento, y el sábado por la tarde tendrá lugar la competición.

«El trazado es bonito, pero el valor diferencial de esta carrera es el trato que reciben los pilotos. Todos quieren venir por lo bien que les trata el Ayuntamiento y el pueblo. Están llenos todos los hoteles», señaló Conrado Fernández, presidente del club organizador, que apuntó que en esta ocasión también correrá y ensalzó tanto la cantidad de participantes como la calidad. «Va a haber 7 coches de nivel de RMC. También participarán Fombona, Alfredo Sal y Jonathan Santín. Nunca hemos tenido tantos inscritos y medios. Para la escudería es importante dar estos pasos», subrayó.

Para finalizar, Conrado Fernández no dejó pasar la ocasión para recordar su famosa frase de petición de prudencia: «Hay que estar cerca de la emoción y lejos del peligro», a la vez que recordaba el grave accidente sucedido hace unos días en Argentina. «Cuando un coche se descontrola, es un proyectil de más de 1.000 kilos que nunca sabes por dónde va a salir», apuntó.

Desde el Consistorio, el concejal José Ramón Méndez también destacó la importantísima participación.