El Atlético Mansillés juega el duelo aplazado contra el Almazán
Correspondiente a la jornada 15 del 20 de diciembre y suspendido por el mal estado del terreno de juego debido a la lluvia
El Atlético Mansillés recibe hoy en La Caldera al Almazán soriano, en partido aplazado en la 15ª jornada del 20 de diciembre por el mal estado del terreno de juego debido a la lluvia.
Los de Montaña apuran sus opciones de clasificación al play off de ascenso y con una victoria se colocarían a cuatro puntos del 5º, la UD Santa Marta salmantina, con nueve puntos por jugarse.
Se da la casualidad de que este domingo 26 mansilleses y adnamantinos volverán a cruzar sus caminos, esta vez en tierras sorianas, en duelo de la 32ª jornada del grupo VIII de Tercera RFEF.