El Atlético Mansillés juega el duelo aplazado contra el Almazán

Publicado por Guillermo Mieres Creado: Actualizado:

El Atlético Mansillés recibe hoy en La Caldera al Almazán soriano, en partido aplazado en la 15ª jornada del 20 de diciembre por el mal estado del terreno de juego debido a la lluvia.

Los de Montaña apuran sus opciones de clasificación al play off de ascenso y con una victoria se colocarían a cuatro puntos del 5º, la UD Santa Marta salmantina, con nueve puntos por jugarse.

Se da la casualidad de que este domingo 26 mansilleses y adnamantinos volverán a cruzar sus caminos, esta vez en tierras sorianas, en duelo de la 32ª jornada del grupo VIII de Tercera RFEF.