Borja Valle, delantero de la Ponferradina: «Afrontamos lo mejor en el mejor momento del curso»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Ilusión. Lo dice el capitán de la Deportiva, pero también se le detecta al hablar y en la mirada. Pero también reconoce que ha pasado miedo por la trayectoria pasada del equipo: «Después de cómo se nos ha dado este año, estar peleando por el play off es un privilegio. He llegado a sentir miedo de verdad y mucha incertidumbre por lo que podría suceder, por lo que todo lo que venga ahora sólo puede ser bueno. Afrontamos lo mejor de la temporada en el mejor momento. Nafti y a Pablo Amo han conseguido sacarnos uno de los mejores rendimientos a nivel grupal que he visto. Los números hablan por sí solos, pero yo no me baso en eso. Estoy dentro y sé lo que sucede. Me parece más importante la salud del vestuario».

Sobre la cita de pasado mañana, Borja Valle señaló: «Es un partido precioso. Quedan 5 y que uno de ellos sea ante el Tenerife, con el temporadón que ha hecho, es bonito. Los dos equipos llegamos con la flecha para arriba. Es un duelo entre dos grandes de la categoría y me parece un partidazo».

Por otro lado, el tanto marcado por Vicente Esquerdo el pasado domingo ante el Barakaldo CF es uno de los cuatro candidatos a mejor gol de la última jornada disputada en 1ª RFEF.

Visita a la plantilla

Miembros de la Federación Castellano y Leonesa y de Fútbol y de la Policía Nacional visitaron El Toralín para impartir una formación sobre apuestas deportivas ilegales dentro del programa de protección de integridad de la 1ª RFEF, algo de plena actualidad a estas alturas.