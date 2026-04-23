León puja fuerte en el Autonómico

León buscará jugar sus bazas e intentar situar a alguno de sus representantes en los lugares de privilegio en el Campeonato Autonómico de Recorridos de Caza, que este domingo tiene como escenario el complejo de prácticas cinegéticas que la Federación de Caza de Castilla y León tiene en la carretera de Ciguñuela a Robladillo, en Valladolid.

Con 16 billetes asegurados tras la disputa del pasado Provincial, León, cuya delegación estará encabezada por el presidente Miguel Fierro, aparece como una de las delegaciones con mayor presencia en un torneo en el que los 100 platos a los que deberán hacer diana los participantes determinarán el desenlace de un Autonómico en el que Diego de la Iglesia, vigente campeón leonés, y Vicente Ventura parten con opciones de luchar por los tres trofeos en juego en la categoría absoluta sin descartar a otros candidatos como Rodolfo Cabezas, Antonio Cabello o Adrián Álvarez.

En la categoría sénior José Manuel Suárez y Nicanor Cordero también acuden al campeonato con opciones de estar entre los mejores. Y si sale una buena jornada incluso aspirar al podio.

El resto de los billetes para el torneo (aunque alguno al final pueda decidir no acudir) están asignados a Isidro Cabello, Pablo Sarmiento, Marcos Álvarez, Miguel Ángel García y Miguel Ángel Suárez en la categoría absoluta, Clemente Rodríguez en sénior, Javier Pérez en iniciación, Óscar Fierro como júnior y Sandra Ordónez en la categoría femenina.

La modalidad de Recorridos de Caza, junto a la de Compak Sporting, ambas de tiro sobre platos de arcilla que simulan las trayectorias de especies cinegéticas, gozan de buena salud en participación desde hace años.

Los equipos provinciales que participan subvencionados en la cita regional se han clasificado a través de los campeonatos provinciales donde se seleccionan los mejores tiradores de la provincia. Estos tiradores, junto con los regionales de Castilla y León que participan por libre, son los que optarán a los títulos de campeón absoluto y campeones por categorías.

Emiliano Sastre y Pilar Sánchez, vicepresidente responsable de competiciones y delegada de la modalidad, junto con Jesús Hernández, Delegado Provincial de Valladolid y su equipo, y el responsable técnico Florencio Crespo han organizado este evento. La prueba comenzará a partir de las 9 horas. Se desarrollará a lo largo de toda la mañana y parte de la tarde. La Competición está subvencionada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. Los clasificados para participar en el Nacional (15 al 17 de mayo en Antequera) por Castilla y León serán 14, repartidos por categorías, que se obtendrán a partir de su puntuación en el Autonómico y la obtenida en las pruebas clasificatorias previas.