Tres puntos más vitales que nunca para la Cultural Leonesa

La Liga se ha convertido en este tramo en una final tras otra para la Cultural. A 'vida o muerte'. Su situación en la clasificación no da para otra cosa. Colista con 32 puntos y a ocho de una salvación que a día de hoy tiene en su poder un histórico en apuros como el Cádiz, a los leoneses le quedan seis balas por delante para dar en la diana. Eso sí, todas relacionadas entre sí y con las más cercanas marcando el paso hacia la opción de que las últimas puedan servir de algo.

Precisamente en las dos próximas entregas, los de De la Barrera tendrán que afrontar dos envites que pueden suponer mantener la ilusión o acabar condenados. El domingo visitan el feudo de un Mirandés, penúltimo, que aventaja a los leoneses en un punto y que también se mueve entre arenas movedizas. Luego en el Reino llegará un Cádiz con entrenador nuevo (Idiakez) al que los leoneses ganaron en feudo andaluz y que también se está jugando la vida.

Seis puntos que valen su peso en oro si se logran o si no se alcanza el objetivo clavos en las manos de una Cultural que de los últimos 30 puntos en juego solo ha sumado seis, poco bagaje para salir de la zona de riesgo a pesar de que los inquilinos como ellos de esa tierra pantanosa parece que tampoco están carburando. Eso sí, cada día que pasa son menos y en esa lucha cuantos menos protagonistas intervengan es peor. Por eso, el domingo a las 16.15 en Anduva, todo lo que no sea ganar será añadir una nube más a un horizonte en el que el equipo no tira la toalla, pero cada vez está más oscuro.