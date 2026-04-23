Los San Antonio Spurs abren sus puertas a Alejandro Vaquera

Alejandro vaquera es todo un referente mundial dentro de la preparación física. Desde León y como profesor y luego catedrático de la ULE se ha ganado con su trabajo un prestigio que hace años lo llevó a ser elegido por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) como el máximo responsable en la puesta a punto y seguimiento de los árbitros.

Un reconocimiento extensible a otras facetas dentro del deporte y en concreto del baloncesto, donde hasta los San Antonio Spurs le han abierto de par en par sus puertas para mostrarle el trabajo que una de las franquicias más importante de la NBA desarrolla a la hora de optimizar los recursos en la preparación física de sus jugadores, algunos en la actualidad con el rol de estrellas como el ala-pívot francés Victor Wembanyama o el base De’Aron Fox, sin olvidarse de otros jugadores notables como Stephon Castle, Devin Vassell y el veterano Harrison Barnes.

Vaquera: «Vivir de cerca el trabajo que realizan te enriquece mucho» Alejandro Vaquera tomó nota de su estancia en Estados Unidos y valora la experiencia como muy positiva. «Quizás más diferente respecto a lo que estamos acostumbrados es el tratamiento individualizado que tienen con cada jugador, la atención al detalle en todo y la cantidad de trabajo que hay detrás por parte del staff. Intentan tener muchos procesos automatizados, apoyándose en nuevas tecnologías e incluso en inteligencia artificial. Y luego si hay alguien trabajando con un jugador, hay 4 o 5 personas alrededor para ayudar en lo que haga falta».



Y añade: «Los jugadores llegan muy temprano y todos tienen una planificación individualizada. Al final son 82 partidos más los playoffs y la temporada se hace larguísima. Uno de los fisios veteranos nos decía medio en broma que allí ‘siempre es miércoles’, solo cambia si es miércoles de entrenamiento o miércoles de partido. Poder vivir tan de cerca el trabajo diario de jugadores como Wembanyama o Fox, además de entrenadores y todo el staff, ha sido enriquecedor».

Alejandro Vaquera antes del partido San Antonio Spurs-Portland.

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De la mano de dos amigos como Xavi Schelling, actual vicepresidente de Rendimiento y Salud, con quien estableció mucha amistad desde su etapa en Baloncesto León (en aquel momento él era preparador físico en Manresa y ya lleva doce años en San Antonio) y de Carlos Sosa, preparador físico y readaptador, que lleva cuatro años en la franquicia después de haber trabajado en el Real Madrid y su cantera, y que además ha participado anteriormente en el Máster de Rendimiento de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la ULE, Vaquera recibía la invitación para conocer de primera mano la nueva instalación de entrenamiento de los San Antonio Spurs (puesta en marcha en diciembre de 2023), que incluso apareció en la revista Forbes como referencia a nivel mundial.

«Una de las cosas que querían enseñarme era precisamente esta instalación de la que formaron parte en su diseño, además de cómo funciona todo su equipo de rendimiento, formado por tres preparadores físicos, dos recuperadores, cinco fisioterapeutas, tres médicos, una nutricionista y un científico del deporte», apunta Vaquera ya de vuelta de Estados Unidos.

«Durante esa semana pude ver de cerca cómo trabajan, conocer sus métodos y procesos, asistir a todos los entrenamientos, charlas, y también a tres partidos de liga, los últimos tres de temporada regular. En otra de las fotos estoy en el calentamiento pre partido en el pabellón. La instalación de entrenamiento y el pabellón de juego son dos espacios distintos, pero intentan reproducir en ambos algunas zonas clave, como el vestuario, gimnasio, sala de fisioterapia o la zona de comedor, donde tienen incluso sus propios cocineros que trabajan en función de lo que marca la nutricionista sobre dietas y suplementación».

Desde la Universidad de León La invitación y viaje de Vaquera a la franquicia norteamericana de los San Antonio Spurs ha formado parte de la formación continua que se está desarrollando en la Universidad de León a través de los programas internacionales y tiene mucho valor, apunta Alejandro, «porque todo lo vivido de primera mano luego revierte en la docencia y en la investigación, tanto para las asignaturas que impartimos en la Facultad como para seguir profundizando en temas relacionados con baloncesto de alto nivel».

Y añade: «Otro aspecto que me llamó mucho la atención es la relación tan integrada que tienen entre el área de rendimiento y la parte técnica (entrenadores, analistas de vídeo, analistas de datos), donde creo que van por delante de muchas otras franquicias. Ver cómo organizan esos procesos, cómo toman decisiones durante la temporada e incluso cómo participan en decisiones relacionadas con el draft de la NBA fue especialmente interesante», apunta un Alejandro Vaquera para el que la ULE y la FIBA se han convertido en su segunda y tercera casa desde hace ya unos cuantos años.

«Este viaje forma parte de la formación continua en la ULE a través de los programas internacionales y tiene mucho valor añadido»