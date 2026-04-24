No perder terreno frente al líder

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva recibe desde las 18.30 horas de este sábado al líder Tenerife. El cuadro chicharrero sabrá antes del empezar el choque si puede ascender en Ponferrada o si tendrá de esperar al menos una semana más. Para ello habrá de perder el RC Celta Fortuna en Pontevedra (Pasarón, 16.15 horas). Si ocurre, el cuadro isleño ascenderá, en caso de ganar.

Se ven las caras los dos únicos equipos que han ocupado el liderato del grupo en esta campaña y el mejor equipo de lo que va de 2ª vuelta contra el mejor de la 1ª. Para la Deportiva es esencial la victoria para poder llegar a menos de 3 puntos o incluso por encima del Zamora CF al choque del Ruta de la Plata de la semana que viene. El cuadro rojiblanco juega mañana en Ourense.

El duelo se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

Hay novedades en la Deportiva. Mfulu ya tiene ficha (dorsal 21) y está disponible para Nafti, que reveló que Petkov fue el que dejó su sitio en el plantel antes de que se lo pidiera el club. Vuelve Prieto, que podría ser titular. Asimismo, regresan tras sanción Undabarrena y Cortés. Podría haber cambios en todas las líneas. Erik Morán y Fede San Emeterio esperarán una semana más.

El representativo tinerfeño tiene las bajas para este choque de Aitor Sanz y David Rodríguez por sanción y de Alassan, Nacho Gil, Marc Mateu y Javi Pérez por lesión. Salvo el último, los demás serían presuntos titulares. José León se presume como novedad y podría no haber muchos más cambios respecto al equipo inicial que jugó hace una semana ante el Arenas Club.

Dirige el choque Manuel García Gómez (Comité Extremeño). En las 6 veces que se ha cruzado con la Deportiva se han producido un triunfo blanquiazul, 2 empates y 3 victorias de los rivales. El último choque que dirigió al cuadro deportivista fue el que perdió en octubre contra el Real Madrid Castilla 2-3.

No menos de 700 seguidores chicharreros se darán cita en las gradas ante la posibilidad de poder ver un ascenso de su equipo. Se espera que El Toralín registre la mejor entrada de lo que va de temporada. Y de la presencia mayor o menor de socios dependerá que haya una buena entrada o que sea magnífica, aunque ni mucho menos se llenará.