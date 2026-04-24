Sergio Vidales, reelegido presidente del Moto Club Bañezano hasta 2030

Sergio Vidales Martínez presidirá otros cuatro años más el Moto Club Bañezano. Será su segundo mandato tras 'debutar' al mando de un club con solera que este 2026 cumple nada menos que 72 años de historia con referentes a nivel internacional como el Gran Premio de La Bañeza así como Mundial, Europeo y Nacional de Motocross entre su larga trayectoria organizativa.

Tras la convocatoria del proceso electoral y después de cumplimentarse el plazo para la presentación de candidaturas, la de Sergio Vidales era la única oficializada, por lo que el pasado 16 de abril era reelegido como presidente.

Entre sus cometidos a corto-medio plazo están entre otros la organización del Gran Premio de Velocidad de La Bañeza, que este año se desarrollará por el mítico trazado urbano del 7 al 9 del mes de agosto.

Sergio Vidales Martínez llegó a la presidencia en abril de 2022. Y cuatro años más tarde repite en el cargo dentro del Moto Club Bañezano hasta 2030.