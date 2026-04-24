Rafa Jódar se mete en la tercera ronda del Masters 1.000 de Madrid

Publicado por A. García Madrid Creado: Actualizado:

Rafa Jódar dio un paso más allá en su camino profesional y en el Masters 1000 de Madrid ganó por primera vez en su carrera a un top 10, el australiano Alex de Miñaur (6-3 y 6-1), octavo jugador del mundo, para situarse en tercera ronda e igualar su mejor registro en eventos de este rango.

Hasta ahora, los dieciseisavos de final de Miami meses atrás era el techo del madrileño de 19 años que cada día que pasa en la pista crece. Ahora, en Madrid, en su primera presencia en la Caja Mágica, ha hecho, al menos, lo mismo que entonces. Tercera ronda, aunque la primera en un Masters 1000 de tierra.

Rafa Jódar, con Jannik Sinner como testigo de excepción en la grada, justo después de ganar en tres sets al francés Benjamin Bonzi (6-7(6), 6-1 y 6-4), demostró que su tenis puede llegar lejos. El día que Carlos Alcaraz propició un bajón al aficionado con el anuncio de su ausencia de Roland Garros, Jódar supuso una bocanada de aire fresco. Un aliento. Su rival en la tercera ronda será Joao Fonseca.