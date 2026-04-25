A la Cultural Leonesa sólo le vale el triunfo

El CD-Mirandés-Cultural de este domingo, a partir de las 16.15 horas en Anduva, se presenta como una auténtica final anticipada para ambos equipos, pero más allá de otros resultados, el cuadro local y el visitante tienen claro que todo pasa por ganar para salvarse del descenso a Primera Fedwración.

El equipo leonés desconoce lo que es ganar a domicilio en la segunda vuelta del campeonao de Liga de Segunda División y tan solo han sumado una victoria con el entrenador Rubén de la Barrera desde que llegó al banquillo culturalista como revulsivo tras la destitución del Cuco Ziganda. Desde el cambio de técnico ya han transcurrido nueve jornadas, con 5 puntos (un triunfo y dos empates) de 27 posibles. El conjunto culturalista está obligado a ganar si no quiere verse, en función de otros resultados, quedarse ya muy descolgado en la clasificación donde es colista desde hace varias jornadas, con 32 puntos, mientras que su rival cuenta con uno más, 33.

El técnico culturalista no podrá contar con el mediocentro Thiago Ojeda y casi con toda seguridad tampoco con el lateral izquierdo Roger Hinojo, ambos con problemas musculares. Son duda el extremo Rafa Tresaco y el centrocampista Radoja, aunque Rubén de la Barrera recupera tras su sanción al lateral derecho Víctor García.

El cuadro mirandés, por su parte, ya es consciente desde hace muchas jornadas de la presión que supone saberse en una situación límite. El vestuario confía en la respuesta mostrada durante las últimas semanas donde el equipo ha sido capaz de competir a buen nivel, incluso en escenarios adversos, como sucedió el lunes pasado frente al Deportivo de La Coruña en Riazor, escenario en el que le puso en muchas dificultades al conjunto gallego.

En el apartado físico, el Mirandés podrá contar con la práctica totalidad de la plantilla, a excepción de Sergio Postigo, que continúa en proceso de recuperación.

Con la convicción de que el equipo «va a dar la cara y competir como toca", como asegura su entrenador Antxon Muneta, el estadio de Anduva se prepara para un partido decisivo en el desenlace de la temporada. Es la última oportunidad para salir de la zona de abajo de la tabla clasificatoria y aspirar todavía a salvar la categoría de plata del fútbol profesional español.