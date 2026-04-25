Pulso clave para el Ademar León en la Liga

El Abanca Ademar tratará de restañar las heridas sufridas con la eliminación en la Copa del Rey frente al Nava con un resultado positivo, esta vez centrado en la Liga, este domingo en el Pabellón Vicente Trueba de Torrelavega (18.30 horas, LaLiga+).

Sextos en la tabla justo a tres puntos de los cántabros, los de Luis Puertas son conscientes de que en este tramo final del campeonato, y una vez descartada la opción de jugar en Europa la próxima campaña vía Copa, la Liga es el único recurso, aunque complicado, para hacer las maletas hacia la competición continental.

Ese primer examen de los cinco que tienen por delante los de Luis Puertas no va a resultar nada fácil de superar frente a un adversario que lograba empatar en la primera vuelta en el Palacio de Deportes (28-28) y que tiene como uno de sus jugadores de referencia al leonés Isidoro Martínez.

Con tres puntos de desventaja, todo lo que no sea cosechar la victoria supondría reducir las opciones de asaltar la quinta plaza en una competición en la que una vez que el Barcelona sellaba su enésimo título de campeón la batalla por acabar en puestos que den acceso a jugar en Europa aparece reducida a cinco equipos (el Valladolid, séptimo en la clasificación, con tres puntos menos que el Abanca Ademar) parece ya descartado.

La Rioja, Granollers y Bidasoa aparecen como los mejor posicionados con un Torrelavega y Ademar que no tiran la toalla aunque su enfrentamiento directo de este domingo puede hacer que uno de ellos pierda opciones.

Para este compromiso, el técnico ademarista, Luis Puertas, cuenta con toda la plantilla después de que ya participara en la eliminatoria copera el lateral Álex Lodos, aunque el capitán, Rodrigo Pérez Arce, sigue arrastrando molestias que le hacen tener que dosificar su presencia en pista. Todos los recursos son necesarios para intentar salir airoso de este complicado envite.