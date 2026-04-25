El CD La Virgen se lo pone difícil al Palencia CF

El CD La Virgen obligó al Palencia CF a emplearse a fondo para sumar los tres puntos.PALENCIA CF

Publicado por A. Ortiz Palencia Creado: Actualizado:

PALENCIA CF 3

Unai, Marcos (Sstudillo, min 86), Mongil, Rodri, Vallecillo, Canario (Botía, min 69), Miguelito, Robles (Adri Calvo, min 69), Viti (Edson, min 86), Storlie y Samu Ríos (Samu Aparicio, min 59).

CD LA VIRGEN 2

Dani Freile, Varillas (Quintana, min 66), Fran, Mario Visa (Lescún, min 66) Trust, Diego (Vallejo, min 46), Alberto, Pereda, Hugo Álvarez, Lucas (Basalo, min 46) y Miguel Ángel (Abel, min 46).

Goles: 1-0, min 8: Marcos; 2-0, min 26: Marcos; 2-1, min 45: Diego; 3-1, min 46: Vallecillo; 3-2, min 53: Hugo Álvarez. Árbitro: Pablo Lozano Garrote. Mostró amarilla a los visitantes Diego y Abel. Incidencias: Nueva Balastera.

El CD La Virgen estuvo a punto de darle un susto al Palencia CF, que sufrió para llevarse la victoria por 3-2, en un partido en el que los locales fueron por delante con un 2-0 y un 3-1, pero los visitantes acortaron distancias en ambas ocasiones y a punto estuvieron de igualar la contienda en la segunda parte.