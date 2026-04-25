Antxon Muneta: «Es un partido esencial para salvar la categoría»

El técnico del CD Mirandés, Antxon Muneta, afirma: «Va a ser un partido marcado por la necesidad de los dos equipos. Nos va a exigir mantener la concentración. La Cultural es un equipo que desde que llegó Rubén de la Barrera juega muy bien al fútbol. Por eso, si no estás bien en defensa nos pueden pintar la cara. Por eso debemos tratarlo con el máximo respeto, como si fuera el Deportivo o el Racing. Aun así, estoy seguro y confiado en el equipo y en nuestras posibilidades de sacar adelante el partido».

Antxon Muneta se basa en el actual juego de su equipo: «Nuestro último mes y medio está siendo bastante bueno en el juego. E incluso deberíamos haber sumado más puntos de los que hemos logrado. Para nosotros este partido es importante, como todos los que nos quedan aunque por ser el más cercano y ante un directo rival se convierte en esencial para poder seguir en la pelea".