De la Barrera: «Los 2 puntos ante Racing y Córdoba eran ahora para valorar»

El técnico culturalista, Rubén de la Barrera, reconoce la falta de «eficacia y finalización», lamentado las derrotas en el Reino de León frente al líder, Racing de Santander, y en la última jornada ante el Córdoba, ambas por 1-2, con el tanto decisivo encajado en el tramo final del choque. «Se trata de generar ocasiones, pero sin precipitarse y atacar desde el orden y siendo coherentes, algo que no se dio y se perdieron puntos y quizá más adelante esos dos puntos se valorarían», señala.

Sobre el CD Mirandés, De la Barrera cree que, al igual que la Cultural, el equipo rojillo «ha merecido más» en la competición y ha incidido en que el conjunto que entrena Antxon Muneta «no tiene nada que ver el Mirandés de la primera vuelta», ya que ha mejorado con las incorporaciones del mercado de invierno y cuenta con jugadores como Javi Hernández, Unax del Cura y Carlos Fernández que «dan mucha pólvora arriba».