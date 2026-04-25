El Atlético se rearma para la Liga de Campeones a costa del Athletic

Publicado por Jenaro Lorente Madrid Creado: Actualizado:

ATLÉTICO MADRID 3

Oblak; Llorente (Molina min 62), Pubill, Lenglet, Ruggeri; Giuliano (Le Normand min 71), Barrios (Cardoso min 57), Koke (Obed Vargas, min 71), Baena; Griezmann (Nico min 62) y Sorloth.

ATHLETIC CLUB 2

Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri (Adama min 62); Rego, Ruiz de Galarreta (Vesga min 70); Iñaki Williams (Berenguer min 70), Unai Gómez (Sancet min 62), Nico Williams (Navarro min 70) y Guruzeta.

Goles: 0-1, min 23: Paredes; 1-1, min 49: Griezmann; 2-1, min 54: Sorloth; 3-1, min 92: Sorloth; 3-2, min 97: Guruzeta. Árbitro: Jesús Gil (Extremeño). Incidencias: Estadio Metropolitano.

Rearmarse para la Liga de Campeones. Eso hizo el Atlético con su victoria ante el Athletic (3-2), en un partido que remontó en la segunda mitad con dos acciones de Barrios que concluyeron en los goles de Griezmann y Sorloth. El noruego anotó también el tercero.