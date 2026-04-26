La Cultural Leonesa se asoma al descenso a Primera Federación

La Cultural Leonesa de Rubén de la Barrera volvió a perder, en esta ocasión en Anduva (2-1). El técnico gallego suma 5 puntos de 30 posibles. Son números objetivos que lo dicen absolutamente todo, pese a que se quiera maquillar un bagaje nefasto se mire por donde se mire. Cifras de descenso directo, que no mejoran la posición de colista de la clasificación de Segunda División. Lo demás sobra. A la afición culturalista y al equipo sólo les valía ganar para ilusionarse con cinco jornadas que restan del campeonato. Lo único que vale es anotar. No es el momento de hacer encaje de bolillos. Hay que tirar de lo práctico. Si es preciso se acude al fútbol directo y a la segunda jugada, porque lo que vale en este deporte llamado fútbol es ganar para que la Cultural, León y su afición no pierdan una categoría profesional que tanto cuesta conseguir. Palabreo fácil y que no conduce a nada sólo suena a disculpa y a perdedor. Una vez más, queda demostrado.

Tras la derrota, el equipo leonés pierde casi todas sus opciones de lograr la permanencia después de encajar una amarga derrota ante el Mirandés por 2-1, con un gol anotado por Pablo Pérez en el minuto 89. Los culturalistas se pusieron por detrás en el marcador con el tanto antes del descanso del local Carlos Fernández, pero igualaron la contienda con un gran gol de Luis Chacón. La expulsión del visitante Barzic por doble amonestación condicionó el resto del choque.

Los burgaleses y los leoneses se citaron en el estadio municipal de Anduva con la urgencia marcada en rojo en la clasificación. Ambos afrontaban un choque directo por la permanencia, situada a cinco y seis puntos respectivamente, en una primera parte cargada de tensión, precauciones y pocas concesiones.

El inicio mostró a un equipo jabato decidido a llevar la iniciativa, manejando el balón en campo rival pero sin encontrar profundidad ni claridad en los últimos metros. La Cultural Leonesa, ordenada y sin descomponerse, fue creciendo con el paso de los minutos hasta equilibrar por completo el desarrollo del juego. El encuentro entró entonces en una fase muy táctica, con mucha disputa en la medular, interrupciones constantes y escasa presencia en las áreas.

Las defensas se impusieron claramente a los ataques durante el primer tramo, con marcajes férreos que impidieron a los delanteros entrar en contacto con el balón en zonas de peligro. No fue hasta el minuto 17 cuando llegó la primera acción reseñable: Luis Chacón armó un disparo desde la frontal que botó justo antes de llegar a Juanpa, obligando al guardameta rojillo a intervenir en dos tiempos para evitar el susto.

El guion no variaba: máxima igualdad, ritmo alto y prudencia en ambos bandos. Sin embargo, el conjunto jabato supo aprovechar su primera oportunidad clara para desnivelar el marcador. En el minuto 28, Unax rompió por la banda izquierda y puso un centro medido al área pequeña, donde Carlos Fernández, anticipándose a su marcador, conectó un preciso remate de cabeza para batir al portero visitante y establecer el 1-0.

El gol reforzó al Mirandés, que se sintió más cómodo sobre el césped de Anduva, intensificando su presión en campo rival y dificultando la salida de balón de los leoneses. A la Cultural le costó reaccionar, acusando el impacto del tanto y sin encontrar soluciones ofensivas claras durante varios minutos. Aún así, el equipo visitante no perdió la cara al partido y logró generar su ocasión más peligrosa poco antes del descanso. En el minuto 41, Bicho enganchó un potente disparo desde fuera del área que obligó a Juanpa a lucirse con una gran intervención, desviando el balón a córner para mantener la ventaja local.

Con esa mínima renta para los burgaleses se alcanzó el descanso, tras una primera mitad muy igualada, de ritmo intenso, escasas ocasiones y marcada por la importancia de cada detalle en un duelo directo por seguir con vida en la pelea por la permanencia.

Tras el paso por los vestuarios, el equipo de Anduva entró mejor en el inicio del segundo tiempo, en el que tuvo una doble ocasión para ampliar su renta, pero el meta Edgar Badía hizo dos paradones a sendos disparos de Unax y de Thiago a los 46 minutos. Los locales volvieron a perdonar una nueva ocasión con un remate desde el costado derecho de Carlos Fernández, que se encontró con la parada de Edgar Badía, que mantenía vivos a los suyos, a los 51 minutos. La Cultural Leonesa supo reaccionar y estableció el empate a los 52 minutos en una jugada en la que Bicho dio un perfecto pase entre líneas a Luis Chacón, que batió a Juanpa de tiro cruzado.

Sin embargo, el equipo culturalista sufrió un revés al ser expulsado el central Barzic por doble amarilla un minuto más tarde, pero no pareció afectarle porque a punto estuvo de adelantarse en el marcador en un latigazo de Víctor Moreno desde la frontal del área que se estrelló en el larguero a los 56 minutos.

El partido se convirtió en un toma y daca, con llegadas peligrosas a las dos áreas. Esta vez casi marcó el Mirandés en un zapatazo desde fuera del área de Javi Hernández, tras el saque de una falta, que obligó a sacar los puños a Edgar Badía a los 63 minutos. La Cultural, a la contra, casi sorprende a los jabatos, pero el remate de Collado lo detuvo con seguridad Juanpa a los 69 minutos. El equipo leonés, en inferioridad, estuvo mejor que su rival y a punto estuvo de nuevo de ponerse por delante en un disparo cruzado de Luis Chacón, que se encontró con la espectacular estirada de Juanpa, que desvió el balón a los 75 minutos. El Mirandés tuvo su oportunidad de romper las tablas en un remate dentro del área de Unax y el defensa Rodri Suárez interceptó su remate, desviando el peligro (79´). El cuadro de casa no perdonó a la siguiente oportunidad y marcó el definitivo 2-1 a los 89 minutos en un gran centro desde la derecha de Tamarit y Pablo Pérez, que remató de volea con la zurda en el segundo palo a la red tras golpear el balón en el culturalista Tresaco. Derrota muy dura para el conjunto culturalista. La permanencia se complica. Y mucho.