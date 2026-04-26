Empate con valor doble para el Atlético Bembibre

Publicado por A. Ostolaza Aranda de Duero Creado: Actualizado:

ARANDINA 3

Sergio García, Benjamin Flan, Albert Freixa (Alejandro Jiménez, min 84), Sandro Benlloch (Angel Ruz, min 84), Israel González, Julio Rengel (Guillermo Velasco, min 68), Mario Benedet (Daniel García, min 73), De La Morena, Santino, Adou y Jose Menor.

ATLÉTICO BEMBIBRE 3

Ivanildo, Pablo Pérez, Ivan Exposito (Reimondez, min 60), Alejandro Gómez, Alejandro Lorenzo, Valentín Prieto, Manuel Arias, Fathellah, Hugo Fernández (Alberto Gil, min 75), Jorge Motta (Arnau Martínez, min 60) y Pelayo Ximenez (Iker Fernández, min 60).

Goles: 0-1, min 3: Valentin Prieto; 1-1, min 9: Sandro Belloch; 2-1, min 40: Albert Freixa; 3-2, min 72: Valentin Prieto; 3-3, min 83: Santino Manuel, en propia puerta. Árbitro: Guillermo Iñigo Hernandez. Amarilla al local Jackel y a los visitantes Pablo Perez, Ximenez y Jesús Reimondez.

El Atlético Bembibre firmó un empate de enorme valor en su visita al campo de la Arandina CF (3-3), en un encuentro absolutamente vibrante que terminó con un espectacular 3-3. Un duelo lleno de alternativas, goles y giros constantes que exigió al máximo a ambos equipos y en el que los bercianos demostraron personalidad para no rendirse nunca.