La Bañeza arrolla y avanza hacia el play off de ascenso

Publicado por Alba Orozco Moraleja Del Vino Creado: Actualizado:

MORALEJA 0

Fernando, Polanco, De la Huerga, Herrero (Ale Vicente, min 46), David Fernández, Segurado (Felgueiras, min 60), Felipe, Trujillo, Sultán, Alejos y Vega.

LA BAÑEZA 3

Bene (Castañeda, min 81), Tommy, Bryan (Acebes, min 81), Rubén Burón (Jorge Andrés, min 75), Jorge Prieto, Revi, Alex del Rio, Jorge Fernández (Pablo Martínez, min 75), Cuervo, Migui (Christian, min 68) y Anta.

Goles: 0-1, min 43: Jorge Fernández; 0-2, min 53: Jorge Fernández; 0-3, min 55: Jorge Prieto, de penalti. Árbitro: Asier Romero. Mostró tarjeta amarilla a los locales Polanco, Felgueiras y Trujillo; y a los visitantes Bryan y Pablo Martínez. Incidencias: Campo Municipal de Moraleja del Vino, ubicado en la provincia de Zamora.

La Bañeza pasó por encima de La Moraleja por 0-3 y se consolida como un firme candidato al play off de ascenso. El conjunto morado firmó una actuación muy seria y completa, liderada por un Jorge Fernández que anotó un doblete. Con esta victoria, los visitantes refuerzan su tercera posición en la tabla, mientras que La Moraleja continúa colista y queda prácticamente sentenciada al descenso.

Desde el inicio del encuentro, La Bañeza dejó claras sus intenciones, imponiendo un ritmo alto y adueñándose del balón. El equipo visitante dominaba la posesión y comenzó a generar ocasiones ante una Moraleja que resistía con orden y buscaba el contragolpe. Por otro lado, la Ponferradina B cayó 2-1 contra el Béjar en Salamanca.